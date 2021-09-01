Смерч разнес сочинский пляж

Сформировавшийся в акватории Черного моря смерч разметал пляжные шезлонги в поселке Кудепста Хостинского района Сочи, сообщил "Интерфаксу" источник.

"В акватории Черного моря в районе пляжа "Бургас" возник смерч. Затем он вышел на берег, повредил около 30 шезлонгов и распался", - сказал собеседник.

В мэрии города подтвердили инцидент, а также сообщили, что жертв и пострадавших в результате смерча нет.

Отмечается, что арендаторов пляжных территорий в Сочи сообщили о штормовом предупреждении. В администрации добавили, что данные действия позволили "оперативно донести до отдыхающих требование покинуть пляжные территории, а также максимально убрать оборудование с береговой полосы".