В США заявили о возможном сотрудничестве с талибами

Штаты могут начать сотрудничать с "Талибаном" (движение запрещено в РФ), чтобы противостоять ИГИЛ (организация запрещена в России), заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Он отметил, что на собственном опыте убедился в безжалостности талибов. По его мнению, остается неизвестным, что задумает "Талибан" в будущем.

"На войне, чтобы снизить риск для военных и всей миссии, ты делаешь то, что ты должен делать, а не то, что ты бы хотел делать", — приводит его слова Lenta.ru.

Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что США вели диалог с талибами по "очень узкому" спектру вопросов во время эвакуации граждан из Афганистана. По его словам, нельзя предсказать развитие ситуации, однако Вашингтон сконцентрирован на борьбе с терроризмом.