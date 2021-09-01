США эвакуировали людей из Афганистана при помощи российских Ми-17

Американские военные использовали российских боевые вертолеты Ми-17 для эвакуации базы близ аэропорта в Кабуле, сообщает The New York Times.

По данным издания, эвакуируемых доставляли в аэропорт на вертолетах в обход КПП, которое находилось под контролем запрещенного в России движения "Талибан".

Помимо этого, начиная с 15 августа, три вертолета Ми-17 совершили около 35 рейсов на базу и эвакуировали сотни человек.

Газета подчеркивает, что американцы выбрали российские вертолеты, поскольку миссия по эвакуации проводилась в условиях полной секретности, а Ми-17 не привлекали к себе никакого внимания.

Издание уточняет, что вертолеты принадлежали частной компании-подрядчику Пентагона.