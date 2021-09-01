Новак рассказал, когда Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти

Россия может вернуться к прежним объемам нефтедобычи уже к маю следующего года, сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам министериала ОПЕК+ в интервью телеканалу "Россия-24".

Прежде всего он уточнил, что участники переговоров подтвердили договоренности прошлой встречи, продлив соглашение о постепенном восстановлении добычи на 400 тыс баррелей в месяц на октябрь.

Соответственно, пояснил вице-премьер, РФ нарастит добычу примерно на 100 тыс баррелей в сутки дополнительно к августу в сентябре и октябре.

Новак также поделился мнением и о долгосрочных перспективах. "Я думаю, что мы в начале следующего года, если будет продолжаться увеличение на 100 тыс баррелей в сутки, где-то к маю месяцу уже выйдем на докризисный уровень", - указал он.