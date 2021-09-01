Ростуризм: туристический кэшбэк будет работать до середины сентября

Ростуризм принял решение продлить действие туристического кэшбэка на две недели, до середины сентября - туристы по-прежнему смогут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с первого октября по 24 декабря, такое сообщение распространило ведомство.

Льготные продажи должны были завершиться 31 августа, но из выделенных правительством РФ на реализацию программы в этом году 6,7 млрд рублей осталось 400 млн рублей, и, благодаря продлению, еще 100 тыс туристов смогут отправиться в осеннее путешествие, а отрасль получит более 2 млрд рублей дополнительного дохода, сказано в нем.

"Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. У туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень, что особенно важно для путешественников, которые опасаются заранее бронировать поездки в период пандемии. У путешествий осенью - свои преимущества: это большое количество свободной инфраструктуры, отелей, можно более гибко и дешевле планировать свой отдых", - рассказала руководитель службы Зарина Догузова.

Наиболее популярны в этом году поездки в Краснодарский край, Ставрополье, Крым - россияне потратили на них 32,4 млрд рублей, уточнили в Ростуризме.