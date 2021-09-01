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Президента "Легион-Динамо" лишили футбола на год

Президента &quot;Легион-Динамо&quot; лишили футбола на год

КДК РФС объявил об отстранении на год президента махачкалинского клуба "Легион-Динамо" Шамиля Лахиялова от футбольной деятельности в результате его поведения на матче первенства ФНЛ-2 против "Машук-КМВ" из Пятигорска.

В комитете отметили, что президента клуба дисквалифицировали "за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официальных лиц матча, за угрозу причинения им вреда, за оказание воздействия на официальных лиц матча без цели влияния на его результат".

Стоит добавить, что, помимо годовой дисквалификации, Лахиялова оштрафовали на 200 тыс рублей.

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Вестник Кавказа

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