Гуцериев запустит новое спортивное радио с комментатором Кузмаком

Радиохолдинг Krutoy Media российского предпринимателя Михаила Гуцериева запустит радиостанцию "Радио Спорт Москва".

Отмечается, что станция будет вещать на частоте 94,4 FM и заменит в эфире "Весну FM". Ведущим новой спортивной передачи станет журналист Александр Кузмак. Запуск состоится в октябре, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Подчеркивается, что Кузмак уже дал согласие на участие в новом проекте радиохолдинга Гуцериева. "Мы трезво оцениваем возможности существующего медиарынка. Но мы также понимаем, какие возможности не были использованы предыдущими "реинкарнациями" спортивного радио. Радиостанция при правильном подходе, будучи нишевой и не имеющей конкурентов в своей сфере, может быть экономически эффективной, - сказал комментатор.

Стоит добавить, что, помимо спортивных программ, концепция также предусматривает ротацию современной популярной музыки. Гуцериев является членом Союза писателей России и автором стихов более 300 хитов.

