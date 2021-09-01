"Единое нацдвижение" подписало соглашение Мишеля

Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" подписала соглашение президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля. Об этом заявил ее лидер Ника Мелия.

"Я и мои друзья приняли решение сделать шаг, который объединит нас всех. Несмотря на неприемлемые для нас положения в соглашении Шарля Мишеля, мы приняли решение подписать его", - цитирует политика Sputnik Грузия.

Оппозиционер объяснил, что подписанием соглашения ЕНД хочет продемонстрировать неизменность европейского курса Грузии. Еще одна причина такого решения, по его словам, - желание заставить правящую "Грузинскую мечту" выполнить все условия документа.

Ключевое среди них, уточнил Мелия, - проведение досрочных выборов в парламент, если "Мечта" не наберет 43% голосов на муниципальных выборах 2 октября.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" вышла из соглашения 28 июля. Накануне премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси может отказаться от кредита Евросоюза в размере 75 млн евро.