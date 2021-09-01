Три школы и два детских сада открылись сегодня в Кабардино-Балкарии

Три новые школы и два дошкольных образовательных учреждения были торжественно открыты сегодня в Кабардино-Балкарии в День знаний и День республики, об этом рассказали в пресс-службе главы республики.

"В частности, в Чегемском районе открылась современная школа на 500 мест и детский сад на 140 мест, построенные по нацпроектам "Образование" и "Демография". Школа площадью более 10 тыс кв м оснащена самым современным оборудованием, по периметру установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, благоустроена вся прилегающая территория", - приводит слова представителя пресс-службы "Интерфакс".

В селе Ново-Ивановском (Майский район) заработал новый лицей на 440 детей, созданный в рамках государственной программы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Помимо традиционных учебных кабинетов, кабинетов для получения дополнительного образования, спортивного и актового залов, в лицее действуют лабораторные классы и фильмотека. В состав образовательного комплекса входят стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки.

Еще одна школа была открыта в станице Солдатской (Прохладненский район), она рассчитана на 250 учеников и соответствует всем современным нормативам. Площадь здания составляет порядка 8 тыс кв м, в нем есть учебные и предметные кабинеты, просторная столовая, большой актовый зал, а также зона коворкинга.

В селе Заюково Баксанского района в День знаний прошла торжественная церемония открытия ясельного блока для 60 малышей от 1,5 до 3 лет, в том числе - для детей с ограниченными возможностями здоровья. В нем оборудованы удобные спальни, игровые зоны, спортзал и медицинский кабинет. На прилегающей территории смонтированы теневые навесы и игровые площадки с искусственным покрытием.