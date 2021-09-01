Страны ОПЕК+ решили восстанавливать добычу нефти по-старому

Министры стран-участниц сделки ОПЕК+ в ходе переговоров, прошедших сегодня вечером, решили не менять принятый в июле план по восстановлению нефтедобычи, предполагающий ее рост на 0,4 млн б/с в месяц. Об этом сначала сообщили источники в ОПЕК, затем информацию подтвердил секретариат ОПЕК.

Как сказано в официальном коммюнике, участники встречи "подтвердили решение восстановить добычу нефти на 400 тыс б/с для октября", пишет ТАСС.

Кроме того, уточняется в документе, министры договорились продлить план компенсации перепроизводства нефти до конца текущего года.

В сообщении отмечено, что по итогам июля сделка ОПЕК+ была выполнена на 109% от плана.

Следующее совещание состоится четвертого октября.