В России упало число безработных

Безработица в России в июле опустилась ниже уровня допандемийного марта 2020 года и составила 4,5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

"В июле 2021 года 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2021 года составил 4,5% (без исключения сезонного фактора)", - сказано в докладе ведомства.

Таким образом, общий уровень безработицы в стране в июле опустился ниже допандемийного уровня марта прошлого года. Тогда безработными считались 3,485 млн граждан. В июле текущего года цифра составила 3,430 млн человек.