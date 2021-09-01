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В Азербайджане за сутки привились от COVID-19 свыше 100 тыс человек

В Азербайджане за сутки привились от COVID-19 свыше 100 тыс человек

Более 105 тыс жителей Азербайджана вакцинировались от коронавируса за последние сутки, сообщает оперштаб при Кабинете министров страны.

Отмечается, что за день первую дозу вакцины получили 65 968, вторую - 39 731 человек.

Стоит добавить, что в настоящее время число привитых в Азербайджане составляет 6 911 439 человек, из которых 2 731 755 получили вторую дозу противокоронавирусного препарата.

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Вестник Кавказа

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