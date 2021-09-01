В этом году РФ и Израиль празднуют восстановление в полном объеме дипломатических отношений. Вчера в Российском культурном центре в Тель-Авиве прошел День Казани. В мероприятии приняли участие общественный и политический деятель Израиля, депутат Кнессета 17 и 19 созывов Леонид Литинецкий, председатель Координационного совета организаций русскоязычных соотечественников Израиля Макс Перельштейн, советник посольства России в Израиле Игорь Мартынов, а также представители международной ассоциации "Азербайджан-Израиль" (АзИз) - ее президент Лев Спивак, его помощник Орхан Расулзаде, директора Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман, оперная певица Камелии Йоффэ и поэт Михаил Сальман.

После официальных речей и поздравлений состоялся концерт выпускников Казанской консерватории, известных в Израиле музыкантов. С юмористической программой выступил Семен Каминский, первый организатор и руководитель СТЕМА – студенческого театра миниатюр в Казани, режиссер, сценарист и писатель, лауреат премии Союза писателей России, премии "Золотой теленок", Всесоюзного телевизионного конкурса "Песня года". В Израиле Каминскому присвоен статус "выдающийся деятель культуры".