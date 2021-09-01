Главная » Новости

Киев: встреча Путина и Зеленского ведется "на самом высоком уровне"

Киев: встреча Путина и Зеленского ведется &quot;на самом высоком уровне&quot;

Подготовка встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне, сообщил первый вице-премьер Украины Алексей Любченко.

"На самом высоком", - цитирует его ответ на вопрос, на каком уровне осуществляется подготовка, РИА Новости.

Вопрос о том, в какой стране может пройти встреча, политик проигнорировал, на уточнение о возможности проведения переговоров в Москве он покачал головой в знак отрицания. Не ответил Любченко и на вопрос о сроках проведения встречи.

На повторное уточнение о месте саммита высокопоставленный чиновник назвал Крым.

1580 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!