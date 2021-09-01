Глава Минобороны Турции встретился с военными, вернувшимися из Афганистана

Турция продолжит внимательно отслеживать ситуацию в Афганистане. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси в ходе поездки на военную базу в провинции Кайсери, где провел встречу с военными, вернувшимися из Кабула.

Глава министерства поблагодарил военнослужащих, участвовавших в небоевых миссиях в Афганистане.

Акар сообщил, что процесс вывода контингента из Кабула занял менее 48 часов. "Несмотря на загруженность и напряженность в районе международного аэропорта Кабула, эвакуация турецких военных была проведена организованно и успешно", - цитирует его агентство Anadolu.

Помимо этого, министр рассказал, что службу в рядах турецкого контингента в Афганистане прошли по меньшей мере 20 тыс военных и гражданских специалистов.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России). окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.