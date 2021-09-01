Квалификация ЧМ-2022: Казахстан вырвал ничью на последней минуте

В Нур-Султане только что завершилась встреча 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Казахстана и Украины. Команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Уже на 2-й минуте матча украинцы вышли вперед, благодаря голу Романа Яремчука. Хозяева отыгрались на 74-й минуте усилиями Руслана Валиуллина. Гости забили второй мяч на 90+3-й минуте: гол на свой счет записал Данила Сикан. Но спустя три минуты Валиуллин оформил дубль и установил окончательный счет в матче.

Таким образом, сборная Казахстана набрала свое второе очко и расположилась на 4-й строчке в группе D отборочного цикла ЧМ-2022.