Власти Сочи подготовили пункты эвакуации перед ливнями

На Сочи надвигаются сильные ливни с грозами, которые могут идти на протяжении двух суток, власти подготовили пункты для эвакуации населения и туристов. Об этом написал в своем канале в Telegram мэр Алексей Копайгородский.

По его словам, для координации работы он провел заседание комиссии по ЧС, по итогам которого был отдан ряд поручений.

"Пункты эвакуации готовы принять людей в случае необходимости. Также мы организуем пункты размещения на базе отелей и гостиниц, находящихся рядом с возможными местами подтоплений",- сообщил градоначальник.

Глава администрации также поручил главам районов, в первую очередь Адлерского и Хостинского, реки в которых уже дважды выходили из берегов в июле, еще раз провести проверку возможных мест подтоплений.

Копайгородский добавил, что синоптики обещают также сильный ветер, который может повалить деревья. По этому поводу администрации внутригородских районов совместно с Сочинским нацпарком и Кавказским биосферным заповедником определят дежурных с техникой и бензопилами.

"Чтобы обеспечить безопасность гостей и жителей города, все эти дни наша команда будет работать в круглосуточном режиме", - заверил мэр.