Власти Армении готовят население к войне

Еженедельная сводка армянских новостных изданий чаще всего включает в себя три основных раздела. Первый содержит новости из мира политики, где за право считаться истинными патриотами борются представители прежних и нынешних элит. Второй представлен достижениями разных членов армянской диаспоры. Сюда же можно отнести городские легенды и прочие занимательные истории из жизни общества. Третий раздел – тема войны, которая охватывает прошлое, настоящее и будущее армянской действительности.

Информация с приграничных участков армяно-азербайджанской границы неизменно носит характер фронтовой сводки. Ответственность за нарушения режима прекращения огня без какого-либо расследования возлагается на азербайджанских военных. Неважно, горит ли в Армении лес в результате умышленного поджога или посевы армянских фермеров пострадали при невыясненных обстоятельствах, армянские СМИ обязательно найдут в происшествии следы "азербайджанской диверсии". Практически каждый визит российских офицеров по линии ОДКБ в Армению интерпретируется как поддержка и защита от "вероятной агрессии со стороны Азербайджана". Смысловая нагрузка подобной информационной политики крайне поверхностна: Азербайджан – враг. При этом за пределами примитивной пропагандисткой кампании остается сложное пространство геополитики, о котором армянские СМИ, как правило, умалчивают.

Война в Карабахе завершена, и ее возобновление губительно для Армении. Руководство республики воздерживается от угроз в адрес Баку, предпочитая нагнетать внутриполитическую атмосферу. Казалось бы, зачем запугивать население угрозой новой эскалации, если Баку настаивает на подписании мирных договоренностей и соблюдении территориальной целостности Армении и Азербайджана. Ответ прост - нагнетание внутриполитической обстановки способствует управляемости общества. Хронические проблемы в Армении могут побудить руководство принять непопулярные решения, а чтобы уровень общественного негодования не смог достичь апогея, нужен враг, на действия и политику которого можно было бы списать "скованность" армянской власти.

Если допустить консолидацию общества вокруг идеи мира, то власть должна будет решать другие вопросы, которые значительно сложнее тех, которые армянская политика "решает" на протяжении многих лет. Политический истеблишмент Армении найдет, что сказать своим партнерам и оттянуть признание территориальной целостности Азербайджана. Однако если в кругах общественности сформируется запрос на мир, то уже никому не удастся бесконечно откладывать деблокаду границ и транспортных маршрутов. Поэтому официальному Еревану нужен враг, с которым якобы можно разговаривать исключительно с позиции силы.

Причем военная риторика порождает конфликт и внутри страны, сталкивая между собой противников и сторонников нынешней власти. Поскольку ядро сегодняшней армянской оппозиции составляют националисты, лояльные идеям реваншизма, изобличение воинствующих оппонентов действующего премьера Никола Пашиняна должно выявить в обществе "правильных" и "неправильных" армян, способных своими действиями подыгрывать врагу и тем самым усугубить ситуацию в республике.

Навешивание на Азербайджан ярлыка врага выполняет сразу две функции: объединительную и разъединительную. Нужно разделить требующее реванша меньшинство и не допустить распространения этой идеи среди лояльного Пашиняну большинства, объединив его вокруг политики холодного противостояния. Очерняя Азербайджан, Ереван оставляет за собой право не считаться с интересами соседа. Оказавшийся по другую сторону идеологического фронта субъект не имеет права ни на трибуну, ни на диалог, соответственно снимает с армянской власти ответственность за срыв переговорного процесса. Подобная политика гиперболизирует проблемы, которые могут возникают в ходе миротворческого процесса, закрывая глаза общества на близорукость руководства Армении.