Гахария будет бороться за пост мэра Тбилиси

Председатель партии "За Грузию" Георгий Гахария принял решение баллотироваться в мэры Тбилиси. Об этом он заявил сегодня на презентации в Тбилиси.

"С сегодняшнего дня "Грузинская мечта" будет иметь дело со мной. Сегодня я заявляю, что включаюсь в борьбу за пост мэра Тбилиси", - цитирует бывшего премьер-министра "Sputnik Грузия".

Гахария также подчеркнул, что таким образом хочет поддержать всех кандидатов в мэры от своей партии, которым приходится бороться с трудностями во время предвыборной кампании.

Он пообещал, что в ближайшее время представит план развития Тбилиси, в котором будет учтено все, чтобы город стал мегаполисом.

Напомним, от правящей партии "Грузинская мечта" в мэры Тбилиси будет баллотироваться Каха Каладзе, от "Единого национального движения" (ЕНД) и объединенной оппозиции - Ника Мелия, от "Лело для Грузии" - Анна Бибилашвили, от партии "Для народа" - Анна Долидзе.