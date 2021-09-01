Братская ссора в Казахстане закончилась поножовщиной

Полиция Алматинской области раскрыла причины гибели 19-летного юноши, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

В воскресенье, 29 августа, в районную больницу Талгара с ножевым ранением был дооставлен житель села Бесагаш. Парень умер, не приходя в сознание, а родные заявили, что парень совершил суицид.

Версия родственников вызвала сомнение у полиции. Им удалось распознать одного из членов в совершении преступления. Причастным к убийству оказался 21-летний брат погибшего.

В департаменте полиции области заявили, домашняя ссора между братьями переросла в драку, после которой подозреваемый нанес смертельное ножевое ранение младшему брату.

"Сейчас подозреваемый задержан и помещен под стражу. Нож, обнаруженный на месте преступления, изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что расследование преступления продолжается по статье 99 УК Казахстана ("Убийство").