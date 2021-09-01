Первое место в эпизоде "Кубка моря" заняли азербайджанские моряки (ФОТО, ВИДЕО)

Военнослужащие Военно-морских сил Азербайджана заняли первое место в эпизоде "Артиллерийские стрельбы по морской цели" конкурса "Кубок моря" Армейских международных игр, такое сообщение распространило Минобороны АР.

В иранском городе Энзели, где проходит конкурс, были выполнены боевые стрельбы из артиллерийских установок на расстоянии 3 тыс м, за выполнением задания следила судейская комиссия. Экипажи артиллерийских установок получили по 40 снарядов, в качестве цели использовался специально установленный корабельный щит.

Азербайджанские моряки выиграли эпизод с 40 баллами, команда из Ирана заняла второе место с 36 баллами, третьми стали россияне (20 баллов), команда Казахстана - на четвертой строчке с 18 баллами.