В первый день сентября в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков

До конца текущих суток в Москве не прекратится сильный дождь, так что в итоге может выпасть почти треть сентябрьской нормы осадков, такое сообщение опубликовано в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"В отдельных районах столицы может выпасть до 20 мм осадков - почти треть месячной нормы", - пояснили в ведомстве.

Из-за ненастья столичные коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, на городских улицах несут дежурство 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

В мэрии призвали автолюбителей быть внимательными на дороге, не нарушать скоростной режим и соблюдать дистанцию, пешеходов - быть бдительными на улице и не прятаться от непогоды под деревьями.