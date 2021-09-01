Главная » Новости

Стало известно, кто возглавит правительство Афганистана

Стало известно, кто возглавит правительство Афганистана

Лидер запрещенного в России движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада возглавит новое правительство Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.

"Он будет лидером правительства, в этом не должно быть никаких сомнений", - приводит канал слова представителя комиссии движения по культуре Анамуллы Самангани.

Ранее высокопоставленный член военной комиссии движения заявил, что новое правительство сформируется 3 сентября.

 

1285 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!