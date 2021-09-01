Единый комплекс военных ведомств в виде полумесяца и звезды строят в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запустил строительство единого комплекса оборонных ведомств в Анкаре, передает агентство Anadolu.

Проект под названием "Полумесяц и звезда" (Ay Yildiz) планируется завершить к 2023 году - столетию основания Турции.

В комплексе разместятся министерство национальной обороны, Генштаб и командования разных видов ВС.

На торжественной церемонии президент рассказал, что в здании, которое будет выполнено в форме полумесяца, будут действовать конференц-залы, а в центре создадут плац площадью 23 тыс кв м для торжественных мероприятий.