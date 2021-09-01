Пожар в пятиэтажке Пятигорска унес жизнь одного человека

В результате возгорания в пятиэтажном жилом доме в Пятигорске погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"По предварительным данным, в горящей квартире находились люди, пожарным пришлось вскрывать двери. При попадании в квартиру был обнаружен погибший", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожар вспыхнул днем в квартире на втором этаже дома. На время ликвидации огня было эвакуировано 15 человек.