Фейк о тайной эвакуации школьников опровергли в Казахстане

Власти Казахстана опровергли распространяемый в Telegram фейк о том, что в новом учебном году детей будут буквально похищать из-за парт и что необходимо подписать письменный отказ от эвакуации ребенка из школы, чтобы его не увезли в неизвестном направлении прямо во время уроков, не поставив в известность родителей.

Кроме того, авторы фейка утверждают, что соответствующие нормы якобы внесены в новый законопроект, и из них следует, что такая тайная эвакуация может производиться безо всякой причины.

Как сообщает ресурс Мининформации Казахстана Stopfake.kz, таких норм нет ни в действующем законодательстве, ни в проекте приказа главы Минобрнауки. "Эвакуировать школьников будут лишь в случае реальной угрозы, при этом детей доставят в ближайшее безопасное место, а классный руководитель будет обязан уведомить об этом родителей", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве уточнили, что проект приказа с инструкциями по организации антитеррористической защиты существует, он находится в открытом доступе, все предложения, поступающие от родителей и НПО обрабатываются, а затем в проект вносятся необходимые изменения.

"В проекте приказа определено, что эвакуация детей будет производиться путем организованного перемещения учащихся и сотрудников из отдельных помещений или здания объекта образования при наличии угрозы в безопасные места. Безопасные места определяются в непосредственной близости от объекта образования руководством объектов образования совместно с заинтересованными органами. При проведении эвакуационных работ в организациях образования родители учащихся уведомляются классными руководителями", - указали в Минобразования.

В ведомстве добавили, что могут проводиться тренировки по эвакуации, но только на территории школ, и предупреждения о них будут распространяться заблаговременно.