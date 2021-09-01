Талибы захватили шесть аванпостов в Панджшере

Члены движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявили о взятии шести аванпостов в неподконтрольной провинции Панджшер, сообщает агентство Pajhwok.

Ранее представитель талибов Амир Хан Мутаки заявил, что переговоры между движением и силами Фронта сопротивления Афганистана в Панджшере не принесли результатов. По его словам, "Талибан" расположился вблизи провинции.

Напомним, что в 15 августа талибы захватили столицу Кабул, а на следующий день объявили об окончании войны в Афганистане.