Непринятые в Евросоюз балканские страны создают свой мини-Шенген

В конце июля президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Албании Эди Рама и премьер-министр Македонии Зоран Заев вместе прогулялись по Скопье после подписания трехстороннего экономического соглашения на региональном бизнес-форуме. Идея создания общего рынка для стран, ожидающих членства в ЕС - инициатива ”Открытые Балканы” - ранее была известна как мини-Шенгенская зона.

Как отмечает Euronews, инициатива предусматривает больший объем торговли, свободное перемещение товаров и граждан, а также равный доступ к рынкам труда. По оценкам Всемирного банка, страны-участницы будут экономить до $3,2 млрд (2,71 млрд евро) ежегодно. Предыдущая подобная попытка была предпринята во время Берлинского процесса, инициативы по сотрудничеству под руководством Германии, разработанной для стран Западных Балкан, которая так и не завершилась подписанием обязывающего соглашения. Берлинский процесс, начатый в 2014 году, должен был смягчить усиление евроскептицизма в регионе после того, как тогдашний президент Комиссии ЕС Жан-Клод Юнкер объявил пятилетний мораторий на прием в союз новых членов. Семь лет спустя страны региона пытаются доказать, что могут делать что-то самостоятельно и без помощи ЕС.

Из Белграда в Тирану без проверок?

Премьер-министр Албании Рама заявил в Скопье, что цель инициативы - не допустить, чтобы Западные Балканы превратились в ”карикатуру на ЕС, где всегда нужен консенсус и каждый может заблокировать его посредством вето”. Рама, активно критикующий подход ЕС к присоединению, был поддержан премьер-министром Заевым. Хотя членство в ЕС остается целью для всех трех государств, до тех пор, пока ЕС не примет решения, нам нужно найти способы самим продолжать процесс европеизации, сказал Заев.

И албанские, и македонские лидеры критически относятся к вето Болгарии на два официально начавшихся процесса переговоров о присоединении из-за продолжающихся языковых дебатов между ними. Болгария заявляет, что не может назвать язык, на котором говорят в Северной Македонии, македонским. Премьер-министр Сербии Вучич также был позитивно настроен, заявив, что ”пора начать контролировать ситуацию и самим решать свою судьбу и будущее”. По его словам, с 1 января 2023 года никого не будут останавливать на пути из Белграда до Тираны. Но продвижение вперед без участия всех шести западно-балканских стран может привести к неприятным последствиям и возникновению новых разногласий в регионе.

Напряженность в отношении Косово

Самая большая и очевидная проблема - Косово. Белград не признает его в качестве независимого государства и утверждает, что его бывшая провинция, расположенная географически между Сербией, Северной Македонией и Албанией, на самом деле является частью ее территории. Косово провозгласило независимость в 2008 году после того, как вмешательство НАТО в 1999 году привело к выводу подконтрольных Белграду сил из провинции с этническим албанским большинством. С тех пор Сербия активно пыталась помешать Косово стать полноправным членом международных организаций, таких как ООН, тем самым поставив под угрозу собственный процесс интеграции в ЕС. Сербия также проводит международную кампанию по отмене признания государства, пытаясь лишить его соответствующего статуса.

Тот факт, что Вучич, который был министром информации в правительстве Слободана Милошевича в 1990-х годах, возглавляет инициативу, вызывает опасения у лидеров трех стран, воздержавшихся от участия в ней. Руководство Косово, включая премьер-министра Альбина Курти, раскритиковало эту инициативу считает, что ”Открытые Балканы” - это ”Балканы, открытые для автократии, коррупции и военных преступников”.

Такая позиция подтверждает продолжающуюся напряженность между Курти, Вучичем, а также Рамой. По словам Гьерги Вурмо из Института демократии и посредничества в Тиране, столкновение между Курти и Рамой ухудшило традиционно хорошие отношения между двумя странами, где проживает албанское большинство. ”В прошлогоднем отчете Комиссии ЕС по Албании было только одно отличие от всех предыдущих. Раньше региональное сотрудничество и отношения между Албанией и Косово считались отличными”, - сказал эксперт. В прошлогоднем отчете говорится, что отношения Албании с Косово сейчас ”хорошие”, как, например, с Сербией и Северной Македонией.

”То есть у нас есть своего рода официальное подтверждение того, что отношения переживают не лучшие времена. Виноваты в этом обе стороны. Виновата и Албания с Рамой, который пытается играть роль лидера, заботащегося о Косово. Но также виноваты политики в самом Косово”, - поясняет Вурмо.

Партия Курти в Косово, ”Самоопределение”, пытается стать более авторитетным политическим субъектом для Албании, её кандидаты даже участвовали в апрельских выборах. Похоже, что Курти пытается расширить свое политическое влияние в соседнем государстве, и разногласия по поводу инициативы - способ заручиться поддержкой тех, кто не согласен с Рамой.

”Лично для меня важнее всего инклюзивность, которой нет. Нельзя называться ”Открытыми Балканами”, когда в инициативе участвуют только три страны. И значение инициативы для демократии. А для демократии она ничего не значит. Это тактический проект, который важен для Вучича и Рамы, и не имеет смысла с точки зрения желания граждан, - сказал Вурмо. - Почему прямые иностранные инвестиции не поступают на Балканы? Потому что инвесторы не доверяют судебной системе. Как вы думаете, наши бизнесмены в Албании будут доверять судебной системе в Сербии? Или, скажем, в Боснии, если они присоединятся к мини-Шенгену? Нет"”.

Вучич пытается заполнить вакуум ЕС?

Тоби Фогель, аналитик берлинского аналитического центра ”Совет демократизации политики”, считает, что для таких, как Рама и Вучич, инициатива ”Открытых Балкан” действительно является промо-ходом, направленным на то, чтобы продемонстрировать свою личную силу и противопоставить ее бессилию ЕС в регионе. ”Вучич стремится к диверсификации, - говорит Фогель. - Он уже некоторое время пытается по-настоящему укрепить отношения в регионе, чтобы его больше не считали защитником исключительно сербов. Амбиции Вучича больше. Он считает себя региональным лидером, и, конечно, статус лидера всех сербов усиливает его влияние. Но в случае противоречия своим более широким амбициями, я думаю, он выберет региональную роль”.

За последние годы в стратегии Вучича произошел значительный сдвиг. Он начинал политическую карьеру как ультранационалист в Сербской радикальной партии, затем смягчил свои взгляды, в том числе относительно вступления в ЕС, когда сформировал Сербскую прогрессивную партию. В последние годы Вучич разыгрывает проевропейскую карту в Брюсселе, придерживаясь националистических взглядов в регионе. По его собственному признанию, с годами он политически вырос.

”Мы видим его стратегию, например, по истории с вакцинами. Его послание было очевидным: мы можем добиться успеха там, где потерпел неудачу ЕС, - поясняет Фогель. - Мы проявляем солидарность с нашими братьями в Северной Македонии, Боснии и так далее, предоставляя им вакцины и пуская их в страну для вакцинации””.

Но когда несколько балканских стран настроены друг против друга, в регионе может возникнуть серьезный раскол. Одна из проблем Западных Балкан - этнонационализм, из-за которого Босния не спешит присоединиться к инициативе, возглавляемой Вучичем. Ряд лидеров Черногории, в частности, Мило Жуканович, также выступают против роста сербского национализма в стране. Они считают, что чисто экономическим подходом эти вопросы не решить. ”Те, кто считают, что инициатива укрепит доверие, недооценивают опасность подхода, ориентированного на экономику, - заявил Фогель. - Экономическое сотрудничество рано или поздно столкнется с реальностью политической напряженности и препятствий. ЕС и международное сообщество в целом имеют тенденцию к развороту в сторону экономики, когда политические вопросы становятся слишком острыми. И такой подход никогда не срабатывал, потому что политические вопросы всегда догоняют экономические”.

Тем не менее, по словам Фогеля, ЕС приветствует инициативу: ”В блоке есть несколько лидеров, которые готовы признать, не официально, конечно, только в частном порядке, что расширение мертво, новых членов, за исключением, может быть, Сербии и Черногории, больше не будет. И я думаю, что они рассматривают альтернативы”.

Поскольку страны региона все еще стремятся стать членами ЕС, инициатива ”Открытые Балканы” вряд ли окажется достойным утешительным призом вместо членства в блоке. ”Мы уже 25 лет говорим об интеграции региона, миростроительстве, реформах, верховенстве закона и европейских ценностях. Я думаю, что официальным лицам ЕС будет сложно сказать: ”Что ж, у вас теперь мини-европейская экономическая зона на Балканах, значит, миссия выполнена”. Тем не менее именно это и происходит. ЕС отчаянно пытается признать то, что давно очевидно для всех: блок постепенно отдаляется от региона во многих отношениях”, - утверждает Фогель.