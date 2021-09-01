Новак: Россия исполняет сделку ОПЕК+ на уровне около 100%

Уровень исполнения Россией обязательств по сделке ОПЕК+ в августе и в сентябре составит порядка 100%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы строго идем в графике повышения добычи в соответствии с соглашением. [Сделку будем соблюдать] и в августе, и в сентябре. У нас около 100% [уровень исполнения]", - приводит его слова ТАСС.

Зампредседателя правительства уточнил, что российские нефтяные компании возвращаются к прежним уровням добычи согласно требованиям, доводящимся до них. Новак добавил, что компании, как следует из их заявлений, в состоянии наращивать добычу активнее и с большей скоростью.