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Новак: Россия исполняет сделку ОПЕК+ на уровне около 100%

Новак: Россия исполняет сделку ОПЕК+ на уровне около 100%

Уровень исполнения Россией обязательств по сделке ОПЕК+ в августе и в сентябре составит порядка 100%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы строго идем в графике повышения добычи в соответствии с соглашением. [Сделку будем соблюдать] и в августе, и в сентябре. У нас около 100% [уровень исполнения]", - приводит его слова ТАСС.

Зампредседателя правительства уточнил, что российские нефтяные компании возвращаются к прежним уровням добычи согласно требованиям, доводящимся до них. Новак добавил, что компании, как следует из их заявлений, в состоянии наращивать добычу активнее и с большей скоростью.

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Вестник Кавказа

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