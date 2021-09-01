Талибы готовы к сотрудничеству с Узбекистаном

Запрещенное в России движение "Талибан" готово выстраивать дружеские отношения с Узбекистаном. Об этом говорится в поздравлении по случаю 30-летия независимости страны, опубликованном пресс-секретарем МИД республики Юсупом Кабулжановым.

"Сердечно поздравляем руководство и народ братской страны Узбекистана с Днем независимости. Мы желаем построить плодотворные и дружеские отношения с соседним Узбекистаном", - сказано в поздравительном послании, опубликованном в Telegram.

Пресс-секретарь ведомства отметил, что талибы намерены продолжить строительство железных дорог и линии электропередачи в Афганистане с участием Узбекистана. "Исламский эмират Афганистан [самоназвание радикалов] будет оказывать все необходимое содействие нашим узбекским партнерам в данном направлении", - говорится в тексте.