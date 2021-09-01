Через два года дончане смогут попробовать краснокнижную шемаю

Донские власти через два года могут разрешить в регионе вылов краснокнижной шемаи, - рассказал в эфире "Дон-ТВ" доцент кафедры зоологии академии биологии и биотехнологий ЮФУ Сергей Дудкин.

В 2021 и 2022 годах будут проведены исследования, по результатам которых к 2023 году рыбу могут вывести из Красной книги Ростовской области. Популяцию шемаи удалось восстановить искусственным способом, после которого она уже начала нереститься в природе, - добавил ученый, передает "АиФ-Ростов".

Рыбу уже вынесли из Красной книги России, но ее вылов на Дону все еще запрещен.