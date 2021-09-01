Российских школьников начали обучать футболу

С 1 сентября в 150 школах России появились уроки по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Занятия будут проводиться для всех школьников. "С 1 сентября 150 общеобразовательных школ восьми регионов страны принимают участие в проекте "Футбол в школе". Третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе станет урок футбола", - поведали в министерстве.

Как отмечается, это стало возможно благодаря созданию модуля "Футбол" в учебной программе предмета "Физическая культура".

В нынешнем году в проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Татарстана, Чувашии, а также Санкт-Петербурга. Во все школы Российский футбольный союз (РФС) за счет собственных средств поставит спортивный инвентарь, необходимый для уроков футбола.

Со следующего года такие занятия планируется ввести в 2,5 тыс учебных заведений,