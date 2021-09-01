Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена, завоевавшего золото Паралимпиады

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена, пополнившего копилку национальной сборной 11-м золотом Летних Паралимпийских игр "Токио-2020".

"Очередную, 11-ую золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" для нашей страны завоевал спортсмен Вели Исрафилов! Искренне поздравляю самого молодого чемпиона Азербайджана, обновившего паралимпийский рекорд, желаю всем членам нашей национальной сборной сил, энергии, новых достижений и побед!" – говорится в поздравлении, опубликованном на официальной странице Мехрибан Алиевой в Instagram.