Кабардино-балкарский боец Азамат Мурзаканов вернулся в UFC

Спортсмен из Кабардино-Балкарии Азамат Мурзаканов снова стал бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата - UFC. Минувшей ночью он выиграл у бразильца Маттеуса Шеффила. Ему понадобился всего лишь один раунд на турнире Dana White"s Contender Series, чтобы вывести соперника из строя нокаутом.

После победы его пригласил выступать в UFC президент организации Дана Уайт.

"Нам нужна свежая кровь. Этот парень очень быстр, он идет без поражений. Он полутяж, но я думаю, что он мог бы согнать до среднего веса, и это тоже было бы круто. Так что у нас есть полутяж и потенциальный средневес", - сказал Уайт, передает ТАСС.

Ранее Мурзаканов уже заключал контракт в UFC, но был исключен за допинг. Боец пытался добиться проверки, как препарат мог оказаться в его организме, однако его аргументы не были приняты, и 2 сентября 2019 года он покинул UFC.