Гамкрелидзе оценил эпидситуацию в Грузии

Медленными темпами, но эпидемиологическая ситуация в Грузии улучшается. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Он отметил, что есть тенденция снижения новых случаев инфицирования. "Пока мы очень далеки от того, чтобы сказать, что улучшения серьезно ощутимы", - в то же время подчеркнул он.

Врач пояснил, что на улучшение эпидситуации повлияло несколько факторов, важнейший из которых – активная прививочная кампания. Также большое влияние оказали ограничения и биологическая цикличность вируса, передает Sputnik Грузия.