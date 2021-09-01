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Боец MMA принес извинения российской власти и Рамзану Кадырову

Боец MMA принес извинения российской власти и Рамзану Кадырову

Боец смешанных единоборств, участник боев Hardcore Артур Кулицкий извинился перед российской властью и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Хотел бы извиниться перед российской властью, президентом, лично перед главой Чеченской республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым за сказанные мною слова", - сказал он в видеобращении, размещенном на его странице в Instagram.

По словам Кулицкого, он находился в состоянии алкогольного опьянения, наслушался разных ютьюб-блогеров с непонятной направленностью. "Мое сознание было затуманено. Я не контролировал, что говорю", - пояснил спортсмен.

Ранее Кулицкий опубликовал в своем Instagram видеозаписи, на которых он называет окружение Кадырова "готовым на все ради денег". Боец также предполагает, что за сказанные слова его "заставят извиняться".

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    Вестник Кавказа

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