Боец MMA принес извинения российской власти и Рамзану Кадырову

Боец смешанных единоборств, участник боев Hardcore Артур Кулицкий извинился перед российской властью и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Хотел бы извиниться перед российской властью, президентом, лично перед главой Чеченской республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым за сказанные мною слова", - сказал он в видеобращении, размещенном на его странице в Instagram.

По словам Кулицкого, он находился в состоянии алкогольного опьянения, наслушался разных ютьюб-блогеров с непонятной направленностью. "Мое сознание было затуманено. Я не контролировал, что говорю", - пояснил спортсмен.

Ранее Кулицкий опубликовал в своем Instagram видеозаписи, на которых он называет окружение Кадырова "готовым на все ради денег". Боец также предполагает, что за сказанные слова его "заставят извиняться".