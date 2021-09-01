Грузия разошлась с ЕС в идеях и деньгах

Грузия не отказывается от взятых на себя обязательств и продолжает процесс реформирования. Об этом говорится в распространенном 1 сентября заявлении министерства иностранных дел страны.

Накануне представитель Европейского союза Джулиен Крамп высказал претензии к процессу судебной реформы в Грузии, отметив, что правительство не полностью учло все рекомендации Венецианской комиссии. По его словам, обязательства ЕС по поводу помощи Грузии будут напрямую зависеть от осуществленных в стране реформ.

"В судебной системе до сегодняшнего дня было осуществлено четыре волны реформ, и этот процесс не остановлен и не завершен. Реформы продолжаются, и уже к весне 2022 года у нас должна быть полноценная система, о которой велись переговоры с европейскими партнерами, это обязательство Грузии", - сказано в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

Как отметил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, большую часть рекомендаций Венецианской комиссии Грузия выполнила, однако у сторон возникла разница в восприятии этих реформ. "ЕС считает, что этого недостаточно. Мы продолжим в будущем реформы", - сказал министр.

При этом он заверил, что курс Грузии останется неизменным и страна выполнит все взятые обязательства, передает "Sputnik Грузия".

Как отметила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" руководитель Центра глобальных исследований, член партии "Альянс патриотов Грузии" Нана Девдариани, о кризисе в отношениях Грузии и Евросоюза говорить пока рано, однако для возникновения разногласий между ними причины есть.

"В целом, и правящая партия, и объявленное ею основной оппозиционной силой "Национальное движение" являются одинаково прозападными. Сейчас, в предвыборный период, они всячески пытаются друг друга потопить и ищут, где упрекнуть оппонента в недостаточной прозападности. При этом "Грузинская мечта" действительно замечена в том, что все время пытается законодательные нормы и практику использовать в своих партийных интересах", - сообщила она.

"Негатив со стороны Евросоюза понятен. Когда "Грузинскую мечту" перестали устраивать отдельные пункты соглашения имени Шарля Мишеля, она вышла из него целиком, что не могло не вызвать гневной реакции как со стороны так называемой оппозиции, так и со стороны европейской верхушки. Сейчас эта история продолжается, уже в который раз "Грузинская мечта" обещает что-то, а потом поступает совершенно иначе. Теперь власти оправдываются тем, что европейский кредит утяжелил бы и так тяжелое финансовое состояние Грузии, но дело не в этом, а в нежелании выполнять обещания", - поведала Нана Девдариани.