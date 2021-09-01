Ставропольские сыры поучаствуют в конкурсе "Вкусы России"

Ставропольские производители представят на конкурсе "Вкусы России" классические российские, европейские и авторские сыры собственного производства, - сообщает управление информполитики правительства региона.

На конкурсной дегустации будет представлена продукция трех ставропольских предприятий - Козьего молочного комплекса "Надеждинский", индивидуального предпринимателя Кристины и фермера Чарта Кадиева.

"Также мы представляем на конкурс ставропольские мясные деликатесы, вино, хлеб, минеральные воды и лимонад, овощи и ягоды. Уверен, жители края активно включатся в голосование и откроют нашим производителям новые возможности для роста", - сообщил председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин, передает "АиФ-Ставрополье".

Всего на конкурс будет представлено 13 брендов края, голосование пройдет с 20 октября по седьмое ноября, - говорится в сообщении.