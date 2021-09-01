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Иммунолог назвал дату окончания пандемии

Иммунолог назвал дату окончания пандемии

Пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году, предположил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

"Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется", - сказал он, отметив, что в России это произойдет раньше.

По словам Крючкова, за это время важно снизить смертность и сократить возможности мутации вируса, передает URA.RU.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России было выявлено 18368 случаев коронавирусной инфекции.

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