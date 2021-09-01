Мишустин рассказал, почему работал каменщиком

Председатель правительства России Михаил Мишустин в День знаний провел встречу со школьниками и выпускниками в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы, в ходе которой премьер рассказал о выборе вуза при поступлении в Московский государственный технологический университет "СТАНКИН".

По его словам, сначала он "хотел учиться в Московском государственном университете", однако туда ему поступить не удалось. "Я не поступил, мне не хватило полбалла. Хотя эти полбалла вроде бы должны были у меня быть, я закончил экономико-математическую школу при МГУ, хорошо закончил, на пятерки", - сказал он.

В итоге он стал студентом вечернего отделения Московского станкоинструментального института и по совету родителей начал трудовую деятельность. Работать, по словам премьера, приходилось на военной кафедре учебным мастером и каменщиком на стройке.