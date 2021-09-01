Махачкалу могут избавить от трехэтажной частной автомойки

Прокуратура Ленинского района Махачкалы обратилась в суд с исковым заявлением о сносе незаконно возведенного в столице трехэтажного здания, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Местный житель построил здание на своей земле, но без разрешения на его строительство. На первом этаже объекта уже работают пять боксов автомойки, а вот разрешение на ввод объекта в эксплуатацию у хозяина здания отсутствует, - передает "АиФ-Дагестан".

Прокуратура потребовала сноса самовольно возведенного строения, а также надзорное ведомство внесло представление главе администрации Махачкалы с требованием устранить выявленные нарушения закона.