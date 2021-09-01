Зеленский встретится с американскими бизнесменами

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии переговоров с президентом США Джо Байденом встретится с представителями крупного американского бизнеса и финансовых структур. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

"Утро второго дня президентского визита в США. Сегодня у Владимира Зеленского встреча с представителями крупного американского бизнеса. Среди гостей руководители Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другие. Затем вместе с супругой посещение Арлингтонского кладбища и Музея Холокоста", - поведал Никифоров.

По его словам, примерно в 14:00 по местному времени (21:00 мск) у Зеленского запланирована встреча с Байденом в составе делегаций и один на один. "Затем в Капитолии встреча с представителями Конгрессового украинского кокуса", - сообщил пресс-секретарь главы государства.

Он также отметил, что напоследок Зеленский вместе со своей супругой поучаствует в открытии Украинского дома.