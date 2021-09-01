МЭР Северной Осетии в третий раз возглавил Заур Кучиев

Врио министра экономического развития Северной Осетии Казбек Томаев, возглавлявший ведомство с 2016 года, покинул свою должность по собственному желанию, - сообщили сегодня в пресс-службе главы республики.

"Ушел по собственному желанию, в правительстве республики сейчас работать не будет. На его место назначен Заур Кучиев", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Кучиев, также как и Томаев, будет находиться в статусе временно исполняющего обязанности, указ о его назначении сегодня подписал врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

Напомним, Томаев возглавлял министерство с 2016 года, а пришедший ему на смену Кучиев был главой министерства с 2005 по 2010 годы, а потом - с 2011 по 2012 годы.