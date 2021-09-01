В хуторе в Краснодарском крае в первый класс пошел один ребенок

Первый класс для одного ученика появился в школе в хуторе Заря Выселковского района Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В селе Заря Выселковского района в первый класс пошел один ученик", - сказали в пресс-службе, уточнив, что всего в школе учатся около 50 детей, в каждом классе по пять-шесть человек.

Ранее сообщалось, что буквы от А до Я использованы для нумерации классов в школе номер 94 в Краснодаре. Это обусловлено тем, что в этом году в школе открылся новый корпус, всего за парты в этом году сели 840 первоклассников.