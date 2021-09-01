Ушла из жизни супруга Николая Сличенко Тамилла Агамирова

Ушла из жизни супруга народного артиста СССР, художественного руководителя театра "Ромэн" Николая Сличенко, народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова, - сообщили в театре.

"Тамилла Агамирова скончалась на 94-м году жизни", - рассказали в театре, передает ТАСС.

Артистка ненадолго пережила своего супруга, который ушел из жизни 2 июля 2021 года.

Тамила Агамирова в 1951 году окончила Бакинский театральный институт, а в 1952 году пришла в театр "Ромэн", где вскоре стала исполнять главные роли.

Она известна зрителям по ролям в таких фильмах, как "Дон Кихот", "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Матео Фальконе", "Кубинская новелла", "Сталинград" и другим, а также по десяткам ролей в спектаклях театра "Ромэн".