Шойгу отчитался перед Путиным о работе военных строителей в Дагестане

Военные строители передали Дагестану 36 объектов социальной инфраструктуры, сообщил данные Глава Минобороны России Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину в ходе видеоконференции, уточнив, что речь идет о двух школах на 700 мест, семи детских садах на 1 210 мест и 27 яслях на 5 160 человек.

По его словам, благодаря сдаче объектов в эксплуатацию, повысилось качество жизни сразу 30 населенных пунктов республики.

Также Шойгу отметил, что руководство республики активно содействует работе военно-строительного комплекса. Так, в частности, оперативно решаются вопросы присоединения к инженерным сетям, обустройства территорий и поддержания высокого темпа работ.