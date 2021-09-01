Лавров рассказал, какие качества должны быть у жены дипломата

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какой должна быть жена дипломата.

"Наверное, здесь нет никакого особого правила. Наверное, любая жена, как и любой муж, должны прежде всего понимать друг друга", - сказал он, отвечая на вопрос студентки в МГИМО.

По словам главы внешнеполитического ведомства, они также должны помогать реализовывать соответствующие идеи, которым их избранник решил посвятить свою жизнь. "Здесь никаких универсальных рецептов нет", - цитирует Лаврова РИА Новости.

При этом он акцентировал внимание на том, что муж тоже должен уважать занятие жены, если у нее есть своя специальность.