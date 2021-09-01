В Батуми заработали мобильные пункты вакцинации от COVID-19

В среду, 1 сентября, в Батуми открылись мобильные пункты вакцинации. Так, с сегодняшнего дня граждане Грузии могут проходить вакцинацию от коронавируса COVID-19 в автобусах.

Передвижные пункты находятся на улице Инасаридзе, на территории так называемого рынка Хопа и "Города мечты". При этом их местоположение будет ежедневно меняться.



В настоящее время сделать прививку от COVID-19 можно в поликлиниках, в двух торговых центрах и в Батумском государственном университете. Кроме того, в села выезжают мобильные бригады.



По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 553 697 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 497 517 человек, умерли – 7482.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 217 млн, из них более 4,5 млн человек скончались.