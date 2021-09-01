Ремонт главной площади Симферополя затягивается из-за его плохого качества

Власти Симферополя приостановили благоустройство центральной площади Ленина в крымской столице после пяти месяцев работ, часть которых придется переделывать, - сообщил глава администрации города Валентин Демидов.

"Качество ненадлежащее, в том числе из-за сжатых сроков. Нужно внести корректировки в проект в части подготовки покрытия, что позволит укладывать гранит качественно и ровно. Необходимо также заменить имеющийся в проекте бетонный поребрик на более качественный и красивый гранитный. Уложенную плитку придется разобрать и переложить заново", - написал Демидов в своем аккаунте в Facebook, передает "Интерфакс".

Предложения о доработке проекта и переделке работ поддержал и премьер-министр республики Юрий Гоцанюк, оценив проделанную работу как "откровенную халтуру". "Причина: отсутствие должного контроля на объекте, недостаточное количество людей и техники, непонимание уровня ответственности. Также есть много вопросов к квалификации привлекаемых "специалистов", - отметил он.

Глава правительства Крыма допустил смену подрядчика и сообщил о сдвиге срока сдачи объекта с 1 сентября на 20 декабря. На данный момент работы выполнены на 27%.

Напомним, ремонт главной площади крымской столицы, где проходят все основные торжественные мероприятия, начался в апреле. На ней планируется заменить плитку, оборудовать освещение, установить скамейки и высадить новые растения.