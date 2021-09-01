Лукашенко: Россия вооружит Беларусь самолетами, вертолетами и С-400

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о том, что российская сторона в ближайшее время поставит в республику самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны (ПВО) и, возможно, зенитные ракетные системы С-400.

"В ближайшее время из Российской Федерации поставят нам десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже С-400", - сказал он в ходе общения с журналистами.

Благодаря России, по словам Лукашенко, Беларусь "дооснастится". "Если мы увидим на учениях ["Запад-2021"], что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение", - сказал он, подчеркнув, что Беларусь нуждается в новом вооружении, передает БелТА.